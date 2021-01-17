بنك فيصل الإسلامي المصري يربح 2.1 مليار جنيه خلال 2020

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رنا ممدوح _ سجل بنك فيصل الإسلامي المصري تراجعاً في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 23.8%، ليصل إلى 2.068.801 مليار جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 2.714.848 مليار جنيه بالعام المقارن 2019.
وأرجع البنك انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري المصري 4.5% خلال 2019 و4% خلال العام المالي 2020.
وأشار أنه ذلك أثر سالباً على عوائد التوظيفات وزيادة الأعباء نتيجة زيادة الودائع بجانب زيادة المخصصات المكونة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتراجعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المستقلة المرسلة للبورصة اليوم بنسبة 3.6%، لتصل إلى 9.643.280 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020 مقابل 9.309.744 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 4.626.484 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني منذ أيام، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
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