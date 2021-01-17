هيلتون توقع اتفاقية لإدارة ثالث فنادقها في مصر بالشراكة مع ليوبارد للتطوير العقاري

دوت الخليج – وقعت شركة هيلتون، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة ليوبارد للتطوير العقاري لإدارة ثالث فندق تحت علامة “هيلتون جاردن” في مصر.

ووفق بيان صحفي، فمن المخطط افتتاح الفندق الجديد تحت اسم “هيلتون جاردن إن كايرو إيست” في عام 2024.

وقع الاتفاقية: مهاب غالي، نائب الرئيس للعمليات في مصر وشمال إفريقيا-هيلتون، والمهندس محمود زايد، الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للتطوير العقاري.

وقال كارلوس خنيصر، نائب رئيس قسم التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هيلتون، إن الفندق الجديد يأتي في ضوء التوسع الكبير في مشروعات التطوير العمراني الجارية حاليا في منطقة شرق القاهرة، والتوسع الذي تحرزه الشركة في مصر.

ومن جانبه، عبر المهندس محمود زايد، الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للتطوير العقاري عن سعادته بالشراكة مع هيلتون لتشغيل أول فندق في السوق، والذي يضمن تقديم معايير وخدمات مختلفة ومتنوعة.

وقال زايد إن مشروع “إيست كايرو”، يحتل موقع متميز وويتتضمن وجود علامة تجارية عالمية مثل هيلتون جاردن إلى جانب الوحدات السكنية والمتاجر والمرافق الترفيهية الأخرى التي ستنال إعجاب زائري الفندق .

ومع توقيع هذه اتفاقية، يصل إجمالي فنادق هيلتون قيد الإنشاء داخل مصر إلى تسعة فنادق، وذلك في إطار محفظتها من العلامات التجارية، لتنضم إلى 14 فندقاً التي تديرهم الشركة في مصر حاليًا تحت العلامتين التجاريتين فنادق ومنتجعات هيلتون، وفنادق ومنتجعات كونراد.

ويقع الفندق على طريق الإسماعيلية الصحراوي، مجاورًا لشبكة الطرق التي تم تطويرها حديثًا لربط المشاريع العمرانية التي تقع في شرق القاهرة، حيث يحتل موقع متميز بين مطار القاهرة الدولي والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العبور ومدينة الشروق، بالإضافة لقربه من العديد من المنشآت التعليمية الشهيرة، مما يجعله وجهة عملية للنزلاء الذين يبحثون عن الترفيه أو القادمون في رحلات عمل.