العربية للاستثمار العمراني تتعاقد على تطوير 5 آلاف فدان في حدائق العاصمة

دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة “طلعت مصطفى” القابضة، لبيع “عيني ونقدي” لمساحة 5 آلاف فدان في حدائق العاصمة؛ لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

وقع العقد عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المحاسب أحمد سعيد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعن الشركة العربية للاستثمار العمرانى، الأستاذ هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الرقعة العمرانية، وجذب المزيد من السكان إلى التجمعات العمرانية الجديدة التي يتم إقامتها.

وأضاف وزير الإسكان أنه بمقتضى هذا العقد، تطور الشركة العربية للاستثمار العمراني قطعة أرض بمساحة 5000 فدان، بما يعادل 21 مليون متر مربع، بمدينة “حدائق العاصمة”، التي تطل على طريق السويس؛ لإقامة مشروع عمراني متكامل يضم جميع أنماط الإسكان.

وبحسب الجزار، فإن نسبة الإسكان بالمشروع تبلغ 50% من مساحته، بواقع 2500 فدان تقريبا، وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45% من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع.

وأوضح أن المشروع يضم مراكز إطفاء ومكاتب بريد ونقاط شرطية، بالإضافة إلى منطقة خدمات خاصة بقاطني المشروع، وتضم مدارس خاصة ودولية، ومستشفيات عالمية، ونوادي، وتتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة المشروع.

وتطرق وزير الإسكان للحديث عن مدينة “حدائق العاصمة”، مشيرا إلى أنها نواة عمرانية جديدة على محور القاهرة السويس أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى المدينة أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 29435.5 فدان تقريبا، ومن المقرر أن تضم جميع أنواع الإسكان على مساحة 12 ألف فدان تقريبا، منها إسكان فاخر ومتميز “أنشطة عمرانية متكاملة، وقطع أراض فيلات وعمارات”، إلى جانب الإسكان المتوسط ومنها مساحة 2350 فداناً كمرحلة عاجلة جار التنفيذ بها ضمن مشروع الاسكان لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”.

بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية المتنوعة على مساحة 6000 فدان تقريبا تتضمن: مدارس، ومستشفيات، وجامعات، ومدينة أوليمبية، ومدينة علوم استكشافية، ومناطق تجارية وترفيهية، ومسطحات خضراء تبلغ مساحتها 4000 فدان تقريبا على مستوى المدينة تشتمل على مسارات دراجات ومناطق ألعاب مفتوحة ومسارات للتريض لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة صحي.

وتابع: إلى جانب وجود منطقة صناعية على مساحة 2800 فدان تتضمن صناعات خفيفة، بالإضافة إلى منطقة حرفية، ومنطقة لوجيستية ، ومراكز أبحاث وقرية ذكية .

من جانبه، قال هشام طلعت مصطفى إن الشركة العربية للاستثمار العمراني ستتولى مقابل استحواذها على مساحة 5000 فدان بسداد مقابل نقدي وعينيّ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أنها تستهدف إقامة مشروع عمراني متكامل، يضم مناطق سكنية (شقق وفيلات) ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بنحو 500 مليار جنيه.

وأشار طلعت مصطفى إلى أن هذا المشروع سيوفر حوالي 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع، ويستوعب نحو 600 ألف نسمة، وذلك من خلال إقامة ما يقرب من 140 ألف وحدة سكنية.