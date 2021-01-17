السيسي يوجه باستهداف أكبر قدر من نسبة المكون المحلي في مشروع السيارات الكهربائية

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا لمتابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

كما شارك في الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراعاة مبدأ توفير جميع عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها.

كما كلف باستهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، بالإضافة إلى استكمال مكونات المشروع كافة خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، واختيار أنسب الموديلات التي تلائم متطلبات السوق المصرية واحتياجاتها، في ضوء أن مصر سوقاً واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام.