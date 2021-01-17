جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في بريطانيا بلغ 140 جرعة في الدقيقة

سكاي نيوز عربية – أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وصل حاليا إلى 140 جرعة كل دقيقة.

وقال جونسون، في تغريدة على حسابه في تويتر “إنه لأمر لا يصدق أننا نقدم اللقاح الآن بمعدل 140 ضربة في الدقيقة. شكرا مجددا لكل من يساعد في هذا الجهد الوطني. دعونا نواصل حماية العاملين في هيئة الصحة الوطنية من خلال البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح”.

وجاء تصريح جونسون في أعقاب تصريح مماثل للرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، سايمون ستيفنز، الذي قال إن الهيئة تقوم حاليا بالتطعيم بمعدل 140 لقاحا في الدقيقة، مشيرا إلى أنها في طريقها للوصول إلى 1.5 مليون جرعة بنهاية هذا الأسبوع

وأشار ستيفنز إلى أن عملية التطعيم في إنجلترا أسرع بنحو 4 مرات من سرعة اكتشاف إصابات جديد بـفيروس كورونا.

ومع ذلك، حذر ستيفنز من أن الهيئة تتعرض لضغوط كبيرة، مشيرا إلى أنها في وضع خطر للغاية جراء تدفق المصابين بالفيروس على المستشفيات، حيث ازداد عدد مرضى كوفيد-19 بنسبة 75% عن فترة الذروة في الإصابات في أبريل الماضي.

وأوضح أن شخصا واحدا يدخل المستشفى مصابا بفيروس كورونا كل 30 ثانية.

وقال إن الحالات لا تزال ترتفع في بعض المناطق وبعض الفئات العمرية، بما في ذلك الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن بعض المستشفيات ستفتح للتلقيح 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع على أساس تجريبي في الأيام العشرة المقبلة.

وكانت بريطانيا سجلت مؤخرا أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية العام، مما يعزز مؤشرات تفيد بأن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد تبطئ انتشار السلالة الجديدة الأشد عدوى.

غير أن تأثير الارتفاع الأخير في عدد الإصابات لا يزال واضحا في عدد الوفيات الذي بلغ ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.

ورجح خبراء الصحة إن يزداد العدد أكثر في الأيام القليلة المقبلة.

وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيل 41346 إصابة جديدة بالفيروس السبت تراجعا عن 55761 الجمعة، وتمثل إصابات اليوم أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر.

ومع ذلك، واصلت الوفيات الارتفاع بوتيرة سريعة إذ تم تسجيل 1295 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 88590.