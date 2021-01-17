البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه

فهد حسين – باع البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار و533 مليون جنيه، مقابل 16 مليارا طلبتها وزارة المالية عبر عطاءين أجل 91 و273 يوما.

وتراجع العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما بنحو 6.7 نقطة أساس، وأجل 273 يوما بنحو 7.9 نقطة أساس، عن معدل العائد لآخر طرح.

وقبل المركزي المصري أذونا بقيمة 13.07 مليار جنيه، بتغطية 2.6 مرة قدر المطلوب بيعه، والبالغ 5 مليارات جنيه، في عطاء أجل 91 يوما، بمتوسط عائد 12.482%، من أصل عروض اكتتاب بقيمة 16.248 مليارا تلقاها من 255 مستثمرا عرضوا الشراء بمتوسط عائد 12.516%.

كما باع المركزي أذون خزانة بقيمة 6.463 مليار جنيه، من أصل 11 مليارا طلبها، في عطاء أجل 273 يوما بمتوسط عائد 12.878%، لعدد 149مستثمرا من أصل 176 مستثمر تقدموا بطلبات شراء قيمتها 8.717 مليار جنيه بمتوسط عائد 12.922%.

كان المركزي قبل في آخر عطاء على أذون الخزانة أجل 91 يوما يوم الثلاثاء الماضي 7.187 مليار جنيه من أصل 4.5 مليارات جنيه مطلوبة، بمتوسط عائد 12.546%.

وفي آخر عطاء لأذون أجل 273 يوما قبل 9.4 مليارات جنيه، من أصل 11 مليارا مطلوبة من وزارة المالية، بمتوسط عائد 12.957% في اليوم الخامس من يناير الجاري.