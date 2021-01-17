بريطانيا تسجل 38 ألفا إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ 27 ديسمبر

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سي إن بي سي – سجلت بريطانيا 38 ألفا و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو أدنى عدد إصابات بالفيروس منذ 27 ديسمبر.
ورصدت أيضًا 671 وفاة جديدة نتيجة للإصابة بالفيروس.
وكانت بريطانيا سجلت أمس السبت 41 ألفا و346 إصابة و1295 وفاة.
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