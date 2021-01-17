مال وأعمال

بريطانيا تسجل 38 ألفا إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ 27 ديسمبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي – سجلت بريطانيا 38 ألفا و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو أدنى عدد إصابات بالفيروس منذ 27 ديسمبر.

ورصدت أيضًا 671 وفاة جديدة نتيجة للإصابة بالفيروس.

وكانت بريطانيا سجلت أمس السبت 41 ألفا و346 إصابة و1295 وفاة.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 38 ألفا إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ 27 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا