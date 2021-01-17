وزير الاتصالات: خطة للتوسع في إنشاء أبراج جديدة لرفع كفاءة خدمات الهاتف المحمول

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض طلعت الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة في الفترة الحالية، بالتعاون مع عدد من الجهات، وخاصة فيما يتعلق بملف التحول الرقمى، وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عدد من القطاعات، بما يوفر المزيد من الوقت والجهد، ويُتيح المزيد من الخدمات المميكنة تيسيراُ على المواطنين.

وتناول وزير الاتصالات، خلال اللقاء، موقف البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بها، إلى جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية للمنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التطبيقات التخصصية والتشاركية.

كما تطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى خطة التوسع في إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة التى يتم تطبيقها فى هذا الشأن.

ونوه إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات لإجراءات الحصول على تراخيص لإقامة تلك الأبراج.