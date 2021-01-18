77 مليار جنيه حدا أدنى لنصيب هيئة المجتمعات من مشروع العربية للاستثمار العمراني

قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الدكتور خالد عباس، إن الحد الأدنى لنصيب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مشروع شركة العربية للاستثمار العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، في مدينة حدائق العاصمة يصل إلى 77 مليار جنيه.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، على قناة أون إي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد شهد اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة “طلعت مصطفى” القابضة، لبيع “عيني ونقدي” لمساحة 5 آلاف فدان في حدائق العاصمة؛ لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

وقال هشام طلعت مصطفى إن الشركة العربية للاستثمار العمراني ستتولى مقابل استحواذها على مساحة 5000 فدان بسداد مقابل نقدي وعينيّ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أنها تستهدف إقامة مشروع عمراني متكامل، يضم مناطق سكنية (شقق وفيلات) ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بنحو 500 مليار جنيه.

وأشار طلعت مصطفى إلى أن هذا المشروع سيوفر حوالي 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع، ويستوعب نحو 600 ألف نسمة، وذلك من خلال إقامة ما يقرب من 140 ألف وحدة سكنية.