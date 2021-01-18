انخفاض إنتاج الجزائر وصادراتها من النفط والغاز نحو 10% في 2020

سي إن بي سي – قالت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الأحد، إن صادرات البلاد من النفط والغاز هبطت 11% في 2020 إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي، وإن الإيرادات تراجعت 40% إلى 20 مليار دولار.

وتابعت الوزارة، في بيان، أن إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة انخفض 10% إلى 142 مليون طن من المكافئ النفطي بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا.

كما تراجعت المنتجات النفطية المكررة 1.6% إلى 28 مليون طن في حين نزل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 11% إلى 24 مليون متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.

ويساهم النفط والغاز بنحو 60% من ميزانية الجزائر و94% من إجمالي صادراتها.