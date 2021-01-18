الصين تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 % خلال 2020

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وكالات _ قال مكتب الإحصاء في بكين اليوم إن اقتصاد الصين نما بنسبة 2.3 في المائة في 2020. ووفقا للتوقعات تعد الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي لم ينكمش في 2020 برغم تحديات جائحة فيروس كورونا التي تمكنت البلاد من السيطرة عليها إلى حد كبير.
وفاق النمو المعدل الذي توقعته العديد من المؤسسات، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نموا بنسبة 1.9 في المائة.
وبعد تحقيق نمو بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع.
وتظهر أحدث بيانات التجارة في البلاد ارتفاع الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين الأسبوع الماضي. وزادت الواردات بنسبة 6.5 في المائة.
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