إصابات كورونا العالمية تتجاوز 94.53 مليون والوفيات مليونان و25929

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 94.53 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 395548 23582732

الهند 152274 10557985

البرازيل 209296 8455059

روسيا 65566 3568209

المملكة المتحدة 89261 3395959

فرنسا 70283 2910989

تركيا 23997 2387101

إيطاليا 82177 2381277

إسبانيا 53314 2252164

ألمانيا 46818 2043171

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 – العراق 12944 608232

34 – المغرب 7942 459671

37 – السعودية 6323 364929

40 – الأردن 4145 314514

43- الإمارات 745 253261

45 – لبنان 1865 252812