مال وأعمال

تأجيل نظر دعوى انترادوس وآخرين ضد بورتو وعامر جروب إلى جلسة 31 يناير الجاري

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رنا ممدوح _ قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل نظر دعوى رد غير المستحق، رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي، المقامة من انترادوس للتطوير السياحي وآخرين ضد مجموعتي بورتو وعامر القابضة.

 

وأفادت مجموعة بورتو جروب في بيان للبورصة اليوم، أن المحكمة قررت التأجيل إلى 31 يناير الجاري للعلم والإحاطة.

وفي 18 فبراير الماضي، حددت محكمة شمال القاهرة الابتدائية موعد أول جلسة لدعوتي التعويض ورد غير المستحق المقامة من انترادوس للتطوير السياحي وأخرون ضد عامر جروب وبورتو جروب، وأوضحت الشركتان أن هاتين الدعوتين تستهدفان تعطيل دعوى التحكيم وستبديان دفوعهن اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها ويحقق مصلحتها في هذا النزاع.

وكان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أصدر في فبراير 2019 حكماً لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا، يقضي بأحقيتهما في مبلغ 38.9 مليون دولار، علاوة على 5% فوائد قانونية تحسب من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي.

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وكانت شركة انترادوس للتطوير السياحي وأخرون أقاموا في عام 2014 دعوى تحكيم ضد المجموعة وشركة عامر سوريا، يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.

ويعد مشروع بورتو طرطوس أحد مشروعات مجموعة بورتو القابضة وفقا لمشروع الانقسام الذي تم بمجموعة عامر جروب في سبتمبر 2015.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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