قطر الأول يستحوذ على مبنى لولو ماركت في المسيلة بقيمة 71.5 مليون دولار

دوت الخليج – أعلن بنك قطر الأول، المدرج في بورصة قطر، إتمام الاستحواذ على مبنى لشركة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة في منطقة المسيلة، بقيمة إجمالية 262.5 مليون ريال (ما يعادل 71.47 مليون دولار أمريكي).

وأفاد البنك في بيان لبورصة قطر، اليوم الاثنين، بأن لولو ماركت تشغل العقار محل الاستحواذ حالياً وتستغله كهايبر ماركت متكامل في منطقة المسيلة بالعاصمة القطرية الدوحة، على منطقة مشيدة تبلغ مساحتها 44661 قدم مربع ويتألف من 4 طوابق و299 موقف سيارات.

وشيد العقار في العام 2016 وتشغله لولو هايبر ماركت بنسبة 100% بموجب عقد إيجار ثلاثي صافي مدته 20 عاماً، حيث أن المدة المتبقية منه هي 16 عامًا، بحسب البيان.

واعتبر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، هذا الاستحواذ المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرحلة أساسية لبنك قطر الأول لتعزيز حضوره ومركزه في سوق الاستثمار العقاري المحلي بما يتماشى مع استراتيجية التنوع المعتمدة لدى البنك على مستوى كل من فئة الأصول والجغرافيا.

وأضاف أن الصفقة تسلّط الضوء على التزام بنك قطر الأول في الاستثمار في الأصول العقارية عالية الجودة في السوق القطري وتحويل تركيزه إلى التملك المباشر للعقارات القطرية بعد بدء تسهيل اللوائح التنظيمية الجديدة المفروضة على الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال.

وأشار البنك في بيانه، إلى أن قرار الاستحواذ على مبنى لولو هايبر ماركت المسيلة قد استند إلى عملية دقيقة لفحص الأصول من قبل البنك، وبالتالي سيحصل المستثمرون في هذا العقار على عائد سنوي أعلى من السوق مع إمكانية الاستثمار في الأصول الدفاعية والتخارج بتحقيق عوائد عالية بغض النظر عن العوامل الاقتصادية الكلية القائمة.