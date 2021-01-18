البورصة تصعد 0.45% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.45%، ليتداول عند مستوى 11497 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 63.1 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.62%، و 0.45% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 69.761 مليون جنيه، على 117 شركة من خلال 2.578 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 38 شركة مقابل تراجع 16 في حين لم تتغير أسعار 63.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.770 مليون جنيه، منها 2.643 مليون جنيه للمؤسسات، 127.036 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا بقيمة 1.539 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 3.140 مليون جنيه مقابل 1.6 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.230 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.670 مليون جنيه مقابل 439.922 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 6.59%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.26%.

في حين تصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.49%، تلاه سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 2.23%، ثم سهم مصر الوطنية للصلب- عتاقة بنسبة 1.96%.