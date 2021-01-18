إعمار المدينة تتفق على البدء في إجراءات تأسيس صندوق خاص بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي

دوت الخليج – وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، اتفاقية تعاون إطارية مع كل من صندوق التنمية السياحي وشركة “اف تي جي للتطوير” وشركة البلاد للاستثمار وشركة “ايكوفاين القابضة بي في” للبدء في إجراءات تأسيس صندوق استثماري مقفل وخاص بحجم مستهدف 1.8 مليار ريال ) مايعادل 479.2 مليون دولار أمريكي).

ويهدف الصندوق الجديد، إلى تطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع حديقة مائية وفلل فاخرة فوق الماء بالعلامة التجارية ريكسوس (Rixos) والتي تعد إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة أكور العالمية (Accor)، بحسب بيان الشركة لـ”تداول” اليوم الاثنين.

ويُعد مشروع (ريكسوس اميرالد شورز) إحدى أضخم المنتجعات السياحية المستهدف إنشاؤها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، على أرض بمساحة إجمالية 275 ألف متر مربع وإطلالة على شواطئ البحر الأحمر بطول 600 متر وعلى ملعب الجولف الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتتوقع إعمار المدينة، أن يكون المنتجع أحد أكبر الوجهات السياحة الترفيهية في المملكة، لما له من مميزات بينها تنوع المرافق والوحدات الفندقية ويضم أكثر من 500 غرفة و35 فيلا فندقية فاخرة بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر ذات طراز مميز وعصري.

وقالت الشركة في بيانها، إنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي على الشركة بعد انتهاء إجراءات انشاء الصندوق وتوقيع الاتفاقيات اللازمة.

كانت الشركة قد أفصحت، اليوم أيضا، عن قرار مجلس الإدارة أمس الأحد بتمرير قبول استقالة الرئيس التنفيذي أحمد إبراهيم لنجاوي، على أن تسري اعتبارا من يوم 12 أبريل 2021.