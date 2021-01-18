صندوق استثمار المصريين: العمومية تنظر اعتماد القيمة العادلة وزيادة الأموال المستثمرة

رنا ممدوح _ تنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري في جلستها المقرر عقدها 16 فبراير القادم اعتماد القيمة العادلة البالغة 11.15 جنيه للوثيقة في 31 ديسمبر الماضي، وتقرير مراقبي الحسابات عليها. وأشارت الشركة إلى أن القيمة العادلة معدة من شركة خدمات الإدارة “الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار” كما تنظر العمومية وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، النظر في زيادة الأموال المستثمرة في الصندوق ليصل حجم الصندوق إلى 200 مليون جنيه. وذلك من خلال طرح إصدار جديد لوثائق إستثمار صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري للاكتتاب العام بالقيمة العادلة للوثيقة البالغة 11.15 جنيه.

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