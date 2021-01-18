مال وأعمال

هيئة المجتمعات العمرانية تعلق جلسات المزادات لمواجهة كورونا

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صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها.

وأكد أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أن تعليق جلسات إجراء المزادات يأتى حرصاً من الهيئة على منع التجمعات، والحفاظ على صحة المواطنين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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