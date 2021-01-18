حكم بأداء تابعة لشركة بيت الطاقة الكويتية في الإمارات 928 ألف دولار

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دوت الخليج – قالت شركة بيت الطاقة القابضة، المدرجة في بورصة الكويت، إن شركتها التابعة في الإمارات صدر ضدها حكما بأداء مبلغ 281 ألف دينار (ما يعادل 928 ألف دولار أمريكي)، بفائدة سنوية 9% من تاريخ 23 ديسمبر 2019.
وأوضحت بيت الطاقة القابضة، في بيان لبورصة الكويت، أنه قد صدر حكما برفض الاستئناف المقام من شركتها التابعة في دولة الإمارات ضد المطالبة المالية لأحد موردي مشروع مشترك تسهم فيه الشركة التابعة.
وأضافت أن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئناف الشركة التابعة شكلا ورفضها موضوعا، مشيرة إلى أن الشركة بصدد الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، كما تعمل حاليا على تقييم موقفها القضائي حيال كافة المطالبات وسيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية إن وجدت.
ونوهت بأن الأثر المالي لتلك المستجدات يتمثل في الاعتراف بمخصصات إضافية بمبلغ 170 ألف دينار كويتي (ما يعادل نحو 560 ألف دولار أمريكي) في المعلومات المالية المرحلة للربع الأول من العام 2021.
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