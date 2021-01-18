- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ وقعت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع شركة “دونج فينج” الصينية، عقد إنتاج سيارات كهربائية لأول مرة في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضي الذي يعقد الآن بين الجانبين، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مقر الوزارة، ومسؤولي الشركة الصينية في ووهان الصينية.
وتعد شركة دونج فينج من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.
وكانت دوت الخليج قد انفردت في سبتمبر 2019، بالكشف عن اعتزام وزارة قطاع الأعمال البدء في مفاوضات للشراكة مع شركة دونج فينج الصينية -ثاني أكبر مصنع للسيارات الكهربائية بالصين- لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر.
ويهدف المشروع وفق ما أعلنته الوزارة مؤخرا إلى وضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات وإعادة إحياء شركة النصر وعلامتها التجارية العريقة.
وسيسهم المشروع في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%.
وقال الوزير إنه بالعقد فإن شركة النصر ستكون خطت أول خطواتها نحو توطين تلك الصناعة، وتعزيز مكانة مصر في تلك الصناعة على المستوى الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر للسيارات ودونج فينج الصينية توقعان عقد إنتاج المركبات الكهربائية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.