مال وأعمال

النصر للسيارات ودونج فينج الصينية توقعان عقد إنتاج المركبات الكهربائية في مصر

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بكر بهجت _ وقعت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع شركة “دونج فينج” الصينية، عقد إنتاج سيارات كهربائية لأول مرة في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الافتراضي الذي يعقد الآن بين الجانبين، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مقر الوزارة، ومسؤولي الشركة الصينية في ووهان الصينية.

وتعد شركة دونج فينج من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.

وكانت دوت الخليج قد انفردت في سبتمبر 2019، بالكشف عن اعتزام وزارة قطاع الأعمال البدء في مفاوضات للشراكة مع شركة دونج فينج الصينية -ثاني أكبر مصنع للسيارات الكهربائية بالصين- لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر.

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ويهدف المشروع وفق ما أعلنته الوزارة مؤخرا إلى وضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات وإعادة إحياء شركة النصر وعلامتها التجارية العريقة.

وسيسهم المشروع في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%.

وقال الوزير إنه بالعقد فإن شركة النصر ستكون خطت أول خطواتها نحو توطين تلك الصناعة، وتعزيز مكانة مصر في تلك الصناعة على المستوى الدولي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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