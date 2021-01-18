هشام توفيق: توقيع عقدين مع دونج فينج لإنتاج السيارات الكهربائية وتأهيل مصنع النصر

بكر بهجت _ قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم توقيع عقدين مع شركة دونج فينج الصينية، للاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن العقد الأول لإقامة المصنع الخاص بالسيارات الكهربائية.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع الاتفاق مع الشركة الصينية، أن العقد الثاني سيكون لتأهيل مصنع شركة النصر من خلال إحدى الشركات التابعة للمجموعة الصينية.

وتابع الوزير أن توقيع العقود اليوم سبقه مجهودات كبيرة على مدار الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع كافة الوزارات، وذلك لوضع منظومة متكاملة تخدم السيارات الكهربائية ومن ثم توفير كافة متطلبات المصنع الجديد والاستعداد لبدء الإنتاج.

وأشار إلى أن مشروع محطات الشحن العامة يتم إقامته بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء حددت سعر الشحن من المحطات العامة ليكون منافس مقارنة بالوقود التقليدي.

وأوضح أن وزارة الداخلية بدأت الشهر الماضي في منح التراخيص لنحو 300 سيارة كهربائية موجودة حاليا في مصر.

ولفت إلى أنه سيتم إلى جانب المصنع، إقامة مركز البحوث للتطوير وتوطين تلك الصناعة للانطلاق إلى مختلف الأسواق المحيطة.