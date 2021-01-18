البحرين تعلن عن استثمارات مباشرة بقيمة 885 مليون دولار في 2020

_ قال مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين في بيان يوم الاثنين إن البحرين اجتذبت استثمارات مباشرة قيمتها 885 مليون دولار في 2020 أخذت شكل إقامة شركات جديد وتوسعة أعمال في المملكة.

أضاف المجلس أن شركات محلية وإقليمية وعالمية دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.