إندورس تضع مستهدفات 2021 وتضم 3 اعضاء مستقلين لمجلس الادارة

رنا ممدوح _ كشفت مرفت عريان الرئيس التنفيذي لشركتي برايم فينتك واندورس عن أهم ملامح خطط ومستهدفات الشركة في عام 2021.

وقالت عريان في أعقاب أول اجتماع لمجلس الإدارة في 2021، بحضور جميع الأعضاء، إن اندورس تستهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية، في مصر، سواء من حيث نوعية الخدمات أو جودتها.

وأشارت في بيان إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق تواجد قوى للشركة على ساحة الأعمال خلال عام 2021 تتناسب مع حجم أعمال سوق خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وذكرت، أن خطط اندورس ترتكز على الشركات متوسطة الحجم مع زيادة الشمول المالي بين الأفراد، و يأتي ذلك مع إتاحة تجربة رقمية مميزة و منظومة داخلية لتقييم الجدارة الائتمانية مصممة خصيصا للشركة.

كما لفتت إلى تواجد مجموعة كبيرة من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات المصرفية والمالية في مجلس إدارة الشركة.

وأعلنت مرفت عريان، عن انضمام ثلاثة أعضاء مستقلين إلى مجلس الإدارة ذات خبرات واسعة في القطاعين المصرفي والمالي، وهم نيرة أمين وطارق الحسيني وفريد الشيتي.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركتي برايم فينتك واندورس :” إن انضمام هذه الشخصيات المرموقة لمجلس الإدارة يمنح الشركة دفعة كبيرة للأمام ويرسخ أقدامها بشكل أكثر فاعلية في السوق المصرية، بما يحقق في النهاية نتائج ايجابية ملموسة تنعكس على المستهلكين والمنظومة الاقتصادية ككل”.

وأشارت عريان، إلى أن نيرة أمين هي أحد الأعمدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية والقطاع العام والخزانة والتسويق وإدارة المخاطر والائتمان وإدارة الخدمات المصرفية للأفراد وكذلك تطوير الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى التأجير والتمويل القائم على الأصول،وهي تتمتع بخبرة مصرفية تزيد عن 30 عامًا.

ووفقاً للبيان، فيعد طارق الحسيني من الخبراء المتمرسين في بدء وإدارة علاقات العمل الاستراتيجية على أعلى مستوى تنظيمي للشركات داخل المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمؤسسات الحكومية، وكان آخر منصب له هو نائب رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة فيزا.

وفيما يخص فريد الشيتي فهو من أهم الكوادر المؤثرة في القطاع المصرفي و يتمتع بتاريخ مشرف وطويل من الخبرات والنجاحات العديدة في هذا القطاع لمدة تتخطى الـ 40 عاما.

وشغل الشيتي العديد من المناصب القيادية و الاستشارية في أكبر المؤسسات المصرفية والبنوك المصرية والدولية بما في ذلك شركات كبرى تعمل في مجال التأجير التمويلي في مصر و منطقة الخليج، بحسب ما ذكره بيان الشركة.

جدير بالذكر أن شركة اندورس حصلت على تراخيصها الثلاث من الهيئة العامة للرقابة المالية في اكتوبر 2020 و أطلقت أنشطتها في السوق المصري في يناير 2021، بدءًا بالتأجير التمويلي، يليه التخصيم لخدمة قطاعات الشركات وستطلق قريبًا خدمات التمويل الاستهلاكي لصالح المستهلك الفردي.

وتطمح الشركة في إعادة تصور الحلول المالية غير المصرفية في السوق لترك بصمة إيجابية على القطاع.