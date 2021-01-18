مبيعات العرب تقلص مكاسب البورصة الصباحية بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها بمنتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11474 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.24%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 63.06 جنيه.

وصعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان هامشيا بنسبة 0.02%، بينما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.09%.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 712.159 مليون جنيه على 175 شركة من خلال 25.464 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 74 شركة مقابل ارتفاع 53 في حين لم تتغير أسعار 48.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 5.545 مليون جنيه، منها 3.108 مليون جنيه للمؤسسات، و2.437 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.305 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 4.544 مليون جنيه، مقابل 238.988 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.240 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 7.189 مليون جنيه، مقابل 5.948 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 9.4%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.97%.

في حين تصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.89%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 4.74%، ثم سهم العامة لصناعة الورق- راكتا بنسبة 3.18%.