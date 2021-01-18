أرباح الأهلي القطري ترتفع هامشيا بنهاية 2020 متجاوزة 188 مليون دولار

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي القطري، المدرج في البورصة القطرية، هامشيا بنسبة 0.07% على أساس سنوي بنهاية 2020.

وأظهرت البيانات المالية للبنك المنشورة على موقع البورصة القطرية، اليوم الاثنين، أن أرباح البنك الصافية بنهاية العام الماضي بلغت 680.06 مليون ريال (ما يعادل 188.41 مليون دولار أمريكي)، مقابل 675.23 مليون ريال (تعادل نحو 187.07 مليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2019.

وزاد العائد على السهم الواحد للبنك الأهلي القطري إلى 0.280 ريال، مقابل 0.278 ريال بنهاية عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة البنك الأهلي القطري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% من رأس المال البنك، بعد موافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.