الذهب يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع.. وعيار 21 يسجل 804 جنيه

شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بتعاملات اليوم الإثنين، بواقع 3 جنيهات عند المقارنة مع مستويات الجمعة الماضية.

ومن جانبه، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفع اليوم إلى مستوى 804 جنيهًا للجرام، في مقابل 801 جنيهًا بإغلاق الجمعة الماضية آخر يوم للتداول.

فيما وصل عيار 18 إلى عتبة 794 جنيهًا، وحقق عيار 24 قيمة سعرية 914 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم نحو 6 آلاف و432 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، أفاد نجيب بأن الملاذ الآمن لامس منطقة 1833 دولارًا للأوقية، مقارنة بنحو 1827 الجمعة الماضية.