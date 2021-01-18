- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بتعاملات اليوم الإثنين، بواقع 3 جنيهات عند المقارنة مع مستويات الجمعة الماضية.
ومن جانبه، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفع اليوم إلى مستوى 804 جنيهًا للجرام، في مقابل 801 جنيهًا بإغلاق الجمعة الماضية آخر يوم للتداول.
فيما وصل عيار 18 إلى عتبة 794 جنيهًا، وحقق عيار 24 قيمة سعرية 914 جنيهًا.
وسجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم نحو 6 آلاف و432 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، أفاد نجيب بأن الملاذ الآمن لامس منطقة 1833 دولارًا للأوقية، مقارنة بنحو 1827 الجمعة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع.. وعيار 21 يسجل 804 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.