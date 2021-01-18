البورصة الكويتية تغلق مرتفعة 0.15% بإجمالي تداولات تجاوز 112 مليون دولار

دوت الخليج – أغلقت بورصة الكویت، تعاملات الیوم الاثنین، على ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.15%.

واستقر المؤشر العام لبورصة الكويت عند مستوى 5662.57 نقطة مرتفعا 8.2 نقطة عن مستواه المسجل بنهاية جلسة الأحد.

وتداول المستثمرون في بورصة الكويت 256.8 ملیون سھم، عبر 9569 صفقة نقدیة بقیمة إجمالية 34 ملیون دینار (تعادل نحو 112.2 ملیون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الرئیسي 7.3 نقطة بنهاية الجلسة لیستقر عند مستوى 4630.25 نقطة منخفضا 0.16%، عبر تداول 207.6 مليون سهم من خلال 6249 صفقة نقدیة بقیمة 14.3 ملیون دینار (تعادل نحو 47.19 ملیون دولار).

ومن جانبه ارتفع مؤشر السوق الأول إلى مستوى6186.75 نقطة صاعدا بنسبة 0.25% رابحا 15.7 نقطة، عبر تداول 49.14 ملیون سھم من خلال 3320 صفقة بقیمة 19.6 ملیون دینار (تعادل نحو 64.68 ملیون دولار).

كما صعد مؤشر “رئیسي 50” بنسبة 0.03% رابحا 1.5 نقطة لیستقر عند مستوى 4794.5 نقطة بنهاية الجلسة، عبر تداول 147.4 ملیون سھم من خلال 4059 صفقة نقدیة بقیمة 11.6 ملیون دینار (تعادل نحو 38.2 ملیون دولار).

وجاءت أسهم (رمایة) و(بریق) و(سكب ك) و(جیاد) على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة، فيما جاءت أسهم شركات (وطني) و(ارزان) و(بیتك) و(زین) الأكثر تداولا من حیث القیمة.

فيما تصدرت أسهم شركات (یاكو) و(اركان) و(ایفا فنادق) و(ورقیة) قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال الجلسة.