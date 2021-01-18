بنكا الأهلي ومصر يطلقان مشروعهما العقاري جاردينيا سيتي باستثمارات 26 مليار جنيه

دوت الخليج ـ أطلق بنكا الأهلي ومصر مشروعهما العقاري الجديد جاردينيا سيتي بطريق السويس، باستثمارات تتجاوز 26 مليار جنيه، والذي سيتولى تحالف الأهلي صبور مع شركة (Founders) التابعة لهايد بارك للتطوير العقاري، عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة به.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف من إطلاق هذا المشروع المساهمة في توفير تجمعات سكنية تتضمن وحدات تلبي احتياجات العملاء حيث جمع بين جاهزية المشروع وتوافر الخدمات المتنوعة وتميز الموقع، بما يتوافق مع توجهات الدولة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة لتخفيف التكدس داخل التجمعات القديمة بالقاهرة.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنكه يسعى لدعم القطاع العقاري الذي يوفر فرص استثمارية في مختلف الأنشطة سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا على الدور الحيوي لبنك مصر في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأحد المحاور الاستراتيجية.

وأكد الإتربي، حرص البنك على دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير السكن الملائم للتخفيف عن كاهل شرائح المجتمع المختلفة، من خلال توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية.

ومن جانبه قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن اختيار بنكا الأهلي ومصر لتحالف الأهلي صبور وهايد بارك (Founders) لتولي مبيعات وتسويق مشروع جاردينيا سيتي، يعكس مكانة وقوة الشركة على وضع وتنفيذ الخطط التسويقية من أجل تحقيق نسب مبيعات قوية.

وأشار غانم، إلى أن مشروع جاردينيا سيتي يقدم نحو 19.5 ألف وحدة كاملة التشطيب مجهزة بكافة الاستعدادات للسكن الفوري.

فيما قال أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إن التحالف مع هايد بارك للتطوير العقاري سيمثل دفعة قوية للسوق العقارية، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما أن مشروع جاردينيا مشروع فريد من نوعه حيث يعد من أكبر المشروعات التي تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم لأول مرة بمصر.

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المشروع تتجاوز إجمالي استثماراته 26 مليار جنيه، لافتا إلى أن جاردينيا سيتي ينطبق عليها جميع شروط مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري مما يتيح للمواطن طرق سداد مريحة تصل إلى 20 عام، ولهذا حرص بنكا الأهلي ومصر على توفير الفرصة لحصول الراغبين في شراء الوحدات على تمويل عقاري بإجراءات وشروط سداد سهلة من خلال تخصيص فرق عمل مدربة لخدمة الفئات المستهدفة من المشروع.

من جهته أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن المشروع سيتيح للأفراد وخاصة فئة الشباب إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، حيث سيقدم البنك قروض التمويل العقاري ببرامجها المختلفة التي تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية بشروط وأسعار عائد تنافسية.

وقال أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إن مشروع جاردينيا سيتي يعد أحد أفضل المشروعات على الخارطة العقارية، حيث يتمتع بموقع استراتيجي على محور السويس الحيوي، وعلى مقربة من جميع المناطق والأماكن الحيوية، كما أن جميع الوحدات مشطبة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري.

تحالف الأهلي صبور وهايد بارك founders يتولى تسويق الوحدات

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 513 فدان، وتحتل المباني 20% فقط من إجمالي المشروع، وأن التسويق له خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقارية، وهو ما تقوم به Founders كأولى مشاريعها التسويقية بالسوق العقاري.

كما لفت سراج، إلى أهمية التعاون بين المطورين العقاريين في هذه الفترة التي تحتم تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقارية.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر عرفان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة الأهلي للتنمية العقارية صبور، أن التحالف بين أكبر بنكين في مصر “الأهلي ومصر” وكبار المطورين العقاريين كشركتي الأهلي صبور وهايد بارك، يعد بداية للتحالفات القوية التي يحتاجها السوق العقاري المصري خلال الفترات القادمة.

يذكر أن مشروع جاردينيا سيتي يقام على مساحة 513 فدان، ويضم حوالي 19,500 وحدة تبدأ مساحاتها من 120 متر مربع، بالإضافة إلى منطقة الفيلات وتضم 100 فيلا مستقلة وحوالي 80 توين هاوس.