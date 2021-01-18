الدولار يبلغ ذروة شهر مع ترقب الأسواق لسياسة بايدن واليورو يهبط

_ تعزز الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي يوم الاثنين وصولا إلى ذروة أربعة أسابيع وسط حالة من العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات دفعت بالدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى النزول.

وفي ظل إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة يوم الاثنين واقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر يوم الأربعاء، ظلت العملات الرئيسية ضمن نطاقاتها وسط متابعة دقيقة لموقف الإدارة الجديدة حيال الدولار.

ففي حين ظل الرئيس دونالد ترامب ينتقد قوة الدولار علنا لسنوات، يُتوقع أن تعلن جانيت يلين، التي اختارها بايدن لتولي وزارة الخزانة، أن بلادها لا تسعى إلى إضعاف الدولار، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

إضافة إلى ذلك، أدت خطة بايدن لتقديم حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع كبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار بعد تراجعه أواخر 2020.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر وسجل في أحدث المعاملات 90.94، وهو أعلى مستوى منذ 21 ديسمبر.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مسجلا 1.2066 دولار. وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأمريكية، ليسجل الأسترالي أدنى مستوي في أسبوع عند 0.7679 دولار أمريكي في حين سجل النيوزيلندي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7117‭‭‭ ‬‬‬ دولار أمريكي.

وحالت بيانات اقتصادية صينية أفضل من المتوقع دون مزيد من التراجع في العملات عالية المخاطر، لكنها لم تكن كافية لتغيير معنويات المتعاملين تماما.