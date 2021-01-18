تويوتا إيجيبت تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة كليا C-HR بسعر 445 ألف جنيه

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شاهندة إبراهيم – أزاحت شركة تويوتا إيجيبت وكلاء العلامة اليابانية تويوتا في السوق المحلية، الستار عن أحدث أيقونتها C- HR FaceLift موديل 2021 بسعر 445 ألف جنيه.
وقدمت الشركة السيارة الجديدة كليًا تويوتا C-HR Facelift ذات نمط الكروس أوفر من خلال حفل افتراضي على الإنترنت.
وعزز الصانع الياباني أيقونته بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات بسعة 1.2 لتر بقوة 113 حصان و عزم 185 نيوتن متر، كما دعمت بشاحن تربو ونظام حقن مباشر للوقود بما يضمن أداء قوى، وتأتي تويوتا C- HR بناقل حركة أوتوماتيك CVT .
وجاءت السيارة الجديدة كليًا أيضًا بمصابيح خلفية ليد، وتقف على جنوط معدنية ١٧بوصة، فضلًا عن تميز سقفها بلونين أما أسود أو فضي معدني عن لون باقي الهيكل الخارجي.
وتزخر مقصورة السيارة الجديدة كليًا بشاشة 4.2 بوصة مدعمة بلوحات ترانزيستور الملونة TFT لتوفر رؤية واضحة أثناء القيادة، كما تأتي لوحة مفاتيح التشغيل وشاشة عرض الصوت بمقاس 8 بوصة وتعمل باللمس، فضلًا عن تمتعها بنظام التشغيل الذكي عن طريق خاصية Smart Entry، لتستمتع بروح الابتكار عند تشغيل وإغلاق محرك المركبة.
أما عن وسائل الأمان، تضم Toyota C-HR باقة متطورة من أنظمة الفرامل وهي مانع الانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD والتحكم في ثبات السيارة VSC وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist بالإضافة إلى أنظمة Traction Control و Hill-Start Assist Control و Brake Hold و Electric Parking Brake وهو ما يوفر أقصى معدلات السلامة لركاب المقصورة، بالإضافة إلى 7 وسائد هوائية وأحزمة أمان من ثلاث نقاط لجميع الركاب لضمان الأمان التام، وأيضًا خاصية Immobilizer مانع السرقة.
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