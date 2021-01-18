مال وأعمال

ولي عهد أبوظبي يعيد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للطيران

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دوت الخليج – قرر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الاثنين، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران ليرأسها محمد مبارك بن فاضل المزروعي.

وضم مجلس الإدارة الجديد لمجموعة الاتحاد للطيران، كلاً من محمد علي الشرفاء، نائباً للرئيس، وهشام خالد ملك وجاسم حسين ثابت ومسعود محمد محمود ومنصور محمد الملا وجاكوب باريند كالكمان، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

كانت شركة الاتحاد للطيران، قد أعلنت في اليوم الثامن من نوفمبر 2020، هيكلا تنظيميا جديدا، توقعت له أن يسهم في ترسيخ مكانة الشركة لتكون أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، في أعقاب جائحة كوفيد-19 ومواجهة التحديات التي يفرضها الركود العالمي الذي أضرّ بقطاع الطيران، بحسب بيان للشركة.

وأفادت الشركة قبل شهرين، بمواصلة شركة الطيران عملية تحولّها إلى ناقلة متوسطة الحجم ذات خدمات متكاملة، يتمحور تركيزها على أسطول طائراتها عريضة البدن، مع هيكل تنظيمي أصغر حجماً، في إطار إعادة الهيكلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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