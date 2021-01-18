النيل للأدوية: جمال صلاح الدين قائما بأعمال رئيس الشركة لحين عودته من الاجازة المرضية

رنا ممدوح _ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية قرار رقم 2 لسنة 2021 بتولي جمال صلاح الدين عوض القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للأدوية.

ووفقا لقرار القابضة للأدوية المرسل للبورصة اليوم، فإن صلاح الدين عوض يتولى الأعمال لحين عودة محسن فاروق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للأدوية من أجازته المرضية.

وأكد القرار على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

واستندت القابضة في قرارها على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وعلى لائحتة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1590 لسنة 1991.

كما استند على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية في 5 أكتوبر 1992 بالتفويض في تحديد من يحل محل العضو المنتدب بالشركات التابعة حال غيابه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 21 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، وقرار رقم 55 لسنة 2020 بتعيين جمال صلاح الدين للقيام بأعمال العضو المتفرغ للشئون المالية والاستثمار بمجلس إدارة القابضة للأدوية.

ونظرت القابضة خلال القرار إلى الحالة المرضية لمحسن فاروق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للأدوية.