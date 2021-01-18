الارشيف / مال وأعمال

الصحة السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد فايزر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

العربية نت _ أعلنت وزارة الصحة السعودية لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد لقاح فايزر – بيونتيك الذي صدر اعتماده في وقت سابق في المملكة.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد فايزر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا