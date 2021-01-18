الصحة السعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد فايزر

العربية نت _ أعلنت وزارة الصحة السعودية لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد لقاح فايزر – بيونتيك الذي صدر اعتماده في وقت سابق في المملكة.

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