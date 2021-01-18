مباشر للخدمات المالية ترفع حصتها في البدر للبلاستيك إلى 10.63%

رنا ممدوح _ رفعت شركة مباشر للخدمات المالية- مركز دبي المالي، حصتها في رأسمال البدر للبلاستيك من 9.08% إلى 10.63%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مباشر للخدمات قامت بشراء 118.772 ألف سهم من أسهم البدر للبلاستيك مقابل 77.034 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 0.65 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن مباشر للخدمات المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة البدر للبلاستيك بنسبة 10.63%، تليها عبد الله بن محمد بنسبة 8.496% ثم أحمد عبد الوهاب محمد بنسبة 8% وشركة انفست تايم للمقاولات بنسبة 5.216%