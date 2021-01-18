المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودية يغلق مرتفعا 0.64%

دوت الخليج – أغلقت السوق المالية السعودية، تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بصعود مؤشرات القطاعات الرئيسية.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” تداولات اليوم مرتفعاً 0.64% ليستقر عند مستوى 8931.29 نقطة، رابحا 56.39 نقطة عن مستواه المسجل أمس الأحد.

وأجرى المستثمرون تداولات على 332.268 مليون سهم، بقيمة 10.21 مليار ريال خلال الجلسة.

وارتفعت مؤشرات 11 قطاعاَ على رأسها الاتصالات الذي صعد 4.1% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، وقطاع الطاقة بنسبة 035%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، فيما تراجعت 9 قطاعات تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل بعد انخفاضه 1.92%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.52%، ثم السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%.

وتصدر سهم STC السعودية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تداولات اليوم، صاعدا بنسبة 5.44%، تلاه سهم المتحدة للتأمين والذي ارتفع 4.79%، فيما جاء سهم الباحة على رأس المتراجعين خلال الجلسة بعد انخفاضه 4.28% تلاه سهم البحر الأحمر متراجعا بنسبة 3.69%.

وعلى جانب آخر، أغلق مؤشر السوق الموازي (نمو حد أعلى) منخفضا بنسبة 0.35%؛ بعد خسارة 85.25 نقطة، ليستقر عند مستوى 25739.30 نقطة.