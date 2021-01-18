لماذا يعتبر وقف الخسارة أساسي لأداء متميز للمتداولين؟

اذا كنت متداولًا في أسواق الأسهم (أو في أي سوق آخر) فلا يمكنك تجاهل مفهوم وقف الخسارة فهو ضروري لحماية صفقتك، وبغض النظر عما إذا كنت تتداول على المدى القصير أو الطويل فأنت دائمًا بحاجة إلى وضع أوامر الخسارة.

من طبيعة الأسواق المالية أنها تتقلب باستمرار ومن الصعب التنبؤ بمدى هبوطها، وقد تميل أيضًا إلى الرد بعنف على تدفقات الأخبار السلبية، وإذا لم تضع وقف الخسارة فقد تتصاعد خسائرك إلى مستوى يمكن أن يعرض رأس مال التداول الخاص بك للخطر.

ما هو وقف الخسارة؟

أمر وقف الخسارة هو أمر يتم تقديمه من خلال الوسيط مثل ايزي ماركتس الذي يوفر أمر وقف خسارة مضمون وذلك لشراء أو بيع سهم معين بمجرد وصوله إلى سعر محدد، وهذا يعني أنه عند شرائكلسهم تتوقع ارتفاعسعره ولكن تقلب السوق جعله يتراجع، من خلال أمر وفق الخسارة الذي قمت بتحديده مسبقًا فأنت تعطي تعليمات للوسيط الخاص بك لبيع السهم تلقائيًا، عادة ما يكون سعر الأمر أقل من السعر الذي اشتريت به تلك الأسهم،وبهذه الطريقة لن تضطر إلى مراقبة السهم مباشرة لتقليل خسائرك.

أهميته

وقف الخسارة هو أفضل دفاع لك ضد تقلبات السوق، حيث يجب عليك أن تتعايش مع التقلبات في الأسواق المالية والسبيل الوحيد للخروج هو حماية مخاطر الجانب السلبي عن طريق وضع أوامر وقف خسارة مناسبة أثناء التداول.

من خلال قياس خسارتك المحتملة على أساس وقف الخسارة في جميع تداولاتك المفتوحة، تحصل على فكرة عامةعن مقدار رأس المال المعرض للخطر، يعمل هذا على الفور كدافعلإغلاق مراكزك بشكل مناسب لتقليل المخاطر.

من المزايا الإضافية لأمر وقف الخسارة أنه يسمح باتخاذ القرار المناسب بعيدًا عن أي تأثيرات عاطفية، حيث يميل المتداولون إلى الاحتفاظ بالأسهم اعتقادًا منهم بأنهم إذا أعطوا للسهم فرصة أخرى فقد يتحقق الربح، ولكن في الواقع قد يتسبب هذا التأخير في زيادة الخسائر فقط.

كيفية استخدام وقف الخسارة؟

يمكن استخدام الأمر بطرق مختلفة:

أكثر طريقة استخدامًا هي تحديد السعر،فبمجرد أن يلامس السهم السعر يتم تقديم طلب تلقائيًا لبيع السهم،ويقوم الوسيط بعد ذلك ببيعه بسعر السوق السائد.

يمكن استخدامه أيضًا أثناء البيع على المكشوف، في هذه الحالة سيطلق سعر إيقاف الخسارة طلب شراء، على سبيل المثال، افترض أنك تتوقع أن ينخفض ​​سهم بقيمة 100 دولار بمقدار 10 دولار، يمكنك تعيين وقف الخسارة عند 102 دولار، وبهذه الطريقة يمكنك الحد من خسارتك في حالة ارتفاع السعر.

تحديد سعر وقف الخسارة

لا توجد قاعدة محددة لتحديد سعر وقف الخسارة لأنه يختلف من سهم لآخر وذلك لأن درجة التذبذب لكل سهم تختلف، على سبيل المثال، يميل السهم أ إلى الانخفاض أو الارتفاع بنسبة 10٪ في شهر بينما يتقلب السهم ب بنسبة 5٪ فقط، في هذه الحالة سيختلف أمر إيقاف الخسارة، وهو السبب في أن المحللين ينظرون إلى تقلبات الأسهم وكذلك مستويات "الدعم" و "المقاومة" قبل تحديد الأمر.

أيضًا، ضع في اعتبارك مدة استثمارك، عادة ما يكون للمتداولين على المدى القصير مستوى منخفض لوقف الخسارة التيغالبًا ما تكونبين 2-5٪، أما المستثمرين على المدى الطويل يمكنه تحمل وضع حد أكبر لإيقاف الخسارة بنسبة 10-20٪.

وقف الخسارة المتحرك

هو نوع آخر من وقف الخسارة، الفرق هو أنه يساعدك على حماية أرباحك، لنفترض أنك اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار وزاد إلى 120 دولار،تستطيع تعيين وقف الخسارة المتحرك الذي يمكن أن يكون مبلغ ثابت قدره 10 دولار أو نسبة مئوية مثلًا 5%، يتم تشغيل وقف الخسارة المتحرك بمجرد انخفاض السهم من 120 دولار، في اللحظة التي يلامس فيها 110 دولار أو ينخفض ​​بنسبة 5٪ إلى 114 دولار يضع وقف الخسارة المتحرك أمر بيع للسهم، بهذه الطريقة يتم حماية أرباحك.