أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

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دوت الخليج – قبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة، التي يرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وأفادت وكالة أنباء الكويت الرسمية، بأن القرار يسري ابتداءً من تاريخ اليوم، على أن يستمر أعضاء الحكومة المستقيلة كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
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