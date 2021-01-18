متوسط سعر بيع الدولار يرتفع إلى 15.74 جنيه

شاهندة إبراهيم – ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين قرش وقرشين في غالبية وحدات القطاع المصرفي خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وزاد متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري بواقع 2.3 قرش، ليبلغ 15.6478 جنيه للشراء و 15.7478 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل في تعاملات أمس الأحد، نحو 15.6275 جنيه للشراء و 15.7275 جنيه للبيع.

وعلى صعيد تعاملات اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر بواقع قرشين، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، في مقابل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع بالأمس.

ورفعت بنوك: التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي، والعربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، وإتش إس بي سي، وبلوم، سعر صرف العملة الخضراء بمقدار قرشين، لتبلغ 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وصعد الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول، محققًا 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وأيضًا زاد الدولار الأمريكي قرشين في بنك الإسكندرية، بالغًا 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

في المقابل استقر سعر صرف العملة الخضراء في بنك عوده مصر عند مستوى الأمس دون تغيير، متداولًا حول 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.