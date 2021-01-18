إطلاق صندوق عمان العقاري برأسمال 65 مليون ريال

العربية دوت نت – أطلقت شركة “شموخ لإدارة صناديق الاستثمار” الاكتتاب الأولي في “صندوق عمان العقاري” برأسمال 65 مليون ريال.

وطرحت الشركة 261 مليون وحدة للاكتتاب الأولي، تمثل 40% من إجمالي رأسمال الصندوق، بسعر طرح 102 بيسة للوحدة الواحدة، مع الحق في قبول طلبات إضافية تصل إلى 60% من رأسمال الصندوق.

ويستهدف الصندوق دفع أرباح للمستثمرين بمعدل 7.5% سنويا في السنة الأولى، والتي يمكن أن ترتفع لتصل إلى 8.2% سنويا في السنة الخامسة.

ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تضم 20 أصلاً عقارياً، تمثل العقارات السكنية والتجارية نصفها، تليها الأصول المكتبية بنسبة 30% و التجزئة بنسبة 14%.

وفي هذا السياق، اعتبر نائب المدير العام في المتحدة للأوراق المالية طارق عبد الرازق، في مقابلة مع “العربية”، أن إطلاق الصندوق في هذا التوقيت يعتبر مناسبا جدا مع تراجع أسعار العقارات بسبب كوفيد 19، وهذا ما سيمنح الصندوق فرصة للحصول على العقارات بقيم متميزة.

واعتبر عبد الرزاق أن هذا الصندوق سيجتذب اهتماما واسعا وتداولات مرتفعة، كونه ثاني صندوق “ريت” في سلطنة عمان.

وتابع: “يستطيع الصندوق النمو في اتجاهين: تمويل العقارات الحالية ومضاعفة حجم الصندوق، والاتجاه الآخر شراء عقارات إضافية باستخدام وحدات الصندوق من خلال طرح خاص واستهداف عقارات جيدة تناسب أهداف الصندوق”.

وعن مضاعفة حجم أصول الصندوق، قال إن من المستهدف مضاعفة حجم الصندوق إلى 140 مليون ريال، “وفي المستقبل سيتم إضافة هذه العقارات تدريجيا مع تمويل كل عقار عند الاستحواذ عليه للوصول إلى قيمة 400 مليون ريال كي يستحوذ على اهتمام الصناديق العالمية”.