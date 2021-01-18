إغلاق مبنى الكونجرس بعد حادث عرضي.. واستنفار أمني في العاصمة واشنطن

العربية دوت نت – أفادت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، عن إغلاق مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، لتهديد أمني خارجي، ليتبين لاحقا أنه حادث عرضي.

وشوهد تصاعد للدخان خلف مبنى الكابيتول، بحسب مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل.

كما تم إخلاء الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول. وتم إرسال إشعار للموظفين بأن هناك تهديد أمني خارجي، ولا يسمح بالدخول أو الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية، وفق ما نقلته NBC الأمريكية.

وأفادت مراسلة “العربية”، بأن الحريق وقع في مكان للمشردين والحادث عرضي ولا علاقة له بالوضع الأمني في البلاد.

فيما استبعد مسؤولون أمريكيون وجود تهديد أمني جراء الحادث.

يأتي ذلك، في حين تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى منطقة أمنية، حيث نصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاك شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس الذي شهر في 6 يناير الجاري أحداث شغب لم يسبق لها مثيل، من قبل مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.