رئيس الوزراء يتابع خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود.

شارك في الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض بيانا تفصيليا بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية.

وكشف البيان عن تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة في مدينة السادات إلى 1076 قطعة بمساحات من (1500 م2 إلى 5000م2) ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق فى أبريل 2021 ووصلت نسبه الانجاز 90%.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، بينما جار استكمال انجاز المرافق في القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86% ومتوقع نهوها في فبراير 2021.

أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط المطار من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما استعرض الاجتماع موقف ترفيق الأراضي على مستوى الجمهورية، ففي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخطيط مساحـــــة 1600 فدان من المدينة على طريق رئيسي إلى قطع أراض بمساحة (2000م2 إلى 15000 م2).

وفي مدينة بني سويف الجديدة، جار إسناد أعمال تصميم المرافق لنحو 6 قطع بمنطقة الامتداد بمساحة 960 فدانا، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2022.

أما مدينة العلمين الجديدة، فجاري تنفيذ المرافق لمساحات تتراوح من ( 2 مليون م2 إلى 2.7 مليون م2 كمطور)، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2021، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية المدرجة بالمخطط الاستراتيجي حوالي 6 آلاف فدان.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة موقف تنفيذ مشروع مدينة الروبيكي، حيث أشارت إلى تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي.

وتابعت: كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يتعلق برخص المباني لاعتماد الرسومات لإصدار تراخيص البناء للمنشآت، وتم أيضاً حل مشكلة شبكة الحماية المدنية لتواكب الكود المصري بزيادة عدد الطلمبات وتوريدها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه تمت مراجعة محاضر الأحقية لمصانع الغراء، وتم عمل مشروع تسكين لما تم بناؤه بمساحة 23 ألف م2، وتم توفير مساحة قدرها 6200 م2 سيتم الاستفادة منها في تسكين بعض من مستحقي المدابغ.

كما أشارت إلى تركيب 208 عدادات مياه لوحدات المدينة بالكامل، وتم التحكم في مداخل ومخارج المدينة بتركيب نظام مراقبة، كما تم اعداد هيكل اداري ولائحة ادارية لتنفيذ المهام بالمدينة.

وأضافت الوزيرة أنه في إطار توفير الخدمات اللازمة للمشروع، فقد تم تنفيذ خط المياه ومحطة رفع المياه، على نفقة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وتم الانتهاء من التنفيذ وبدء ضخ المياه بطاقة 12 ألف م3/ يوم حاليا.

وأشارت إلى أنه بناء على التوجيهات، فإن جهاز مدينة العاشر من رمضان اضطلع باستلام وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بالروبيكي وتركيب العدادات فى يوليو 2020، كما تم تركيب عدادات ذكية بأقطار مختلفة وذلك لجميع الورش والمصانع التي تم الانتهاء من انشائها.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة تقريرا حول مشروع إنشاء 100 هنجر ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي.

ويتضمن المشروع تنفيذ 80 هنجرا مكونا من دورين بمسطح 976 م2 للدور الواحد، و20 هنجرا معدنيا مكونا من دورين مساحة الهنجر 500 م2، إلى جانب 68 ورشة بمسطح 121 م2، وأرض المعارض، ومخزن بمسطح 10 آلاف متر مربع، ومركز للتدريب، ومركز تكنولوجي، ومحلات تجارية لتسويق المنتجات، وشبكات وبنية تحتية، وخزان ومحطة رفع.

وعرضت الوزيرة الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة، حيث تم التنسيق مع المكاتب التجارية بالدول الشهيرة في مجال صناعة الجلود، وتم الحصول على كتيبات وكتالوجات لأحدث التصميمات للمنتجات الجلدية.

وأضافت أنه في إطار برنامج الدعم الفني بالمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخامـ تم الانتهاء من مسودة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ووكالة التعاون الإيطالي للتنمية، وبموجبها توفر الوكالة الإيطالية تمويلا قدره 3 ملايين يورو؛ للمساهمة في رفع القدرات الإنتاجية للمدينة ونقل التكنولوجيا.

بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي لمخاطبة الجانب الإيطالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم الدعم الفني.