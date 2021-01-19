مال وأعمال

هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا تقترح زيادة أسعار الكهرباء

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سي إن بي سي – قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في فرنسا ، اليوم الإثنين، إنها تقترح زيادة أسعار الكهرباء 1.6% للأسر و2.6% لزبائنها من الشركات اعتبارا من أول فبراير.

وأضافت، في بيان، أن الزيادة المقترحة، التي ستضيف 15 يورو سنويا إلى فاتورة الأسرة الفرنسية “تعكس بشكل واضح عواقب أزمة كوفيد-19 الصحية على شبكة الكهرباء الفرنسية.”

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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