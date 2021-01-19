السوق المالية السعودية تغرم إدارة سابقة لوفا للتأمين نصف مليون ريال

دوت الخليج – أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، تغريم مجلس إدارة سابق للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”، بقيمة 500 ألف ريال سعودي (تعادل نحو 133.11 ألف دولار).

وأفادت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، بتوقيع الغرامة المالية على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 6 ديسمبر 2018 وحتى 18 يناير 2020، لثبوت مخالفتهم نظام الشركات، وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

ودعت الهيئة، جميع مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، إلى ضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية.

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”، تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي، حاليا.