مال وأعمال

السوق المالية السعودية تغرم إدارة سابقة لوفا للتأمين نصف مليون ريال

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، تغريم مجلس إدارة سابق للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”، بقيمة 500 ألف ريال سعودي (تعادل نحو 133.11 ألف دولار).

وأفادت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، بتوقيع الغرامة المالية على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 6 ديسمبر 2018 وحتى 18 يناير 2020، لثبوت مخالفتهم نظام الشركات، وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

ودعت الهيئة، جميع مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، إلى ضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية.

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

FRA10years

جدير بالذكر أن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”، تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي، حاليا.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السوق المالية السعودية تغرم إدارة سابقة لوفا للتأمين نصف مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا