عقود القمح الأوروبية تسجل أعلى مستوى في 7 سنوات ونصف

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سي إن بي سي – قفزت العقود الآجلة للقمح الأوروبي في بورصة يورونكست إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف، اليوم الإثنين، مع تزايد الضبابية بشأن الإمدادات المتاحة بسبب خطط روسيا لفرض ضريبة على الصادرات.
ولقيت الأسعار دعما أيضا من أنباء بأن الجزائر، أكبر مشتر للقمح من الاتحاد الأوروبي، ستصدر مناقصة جديدة لاستيراد القمح هذا الأسبوع.
وارتفعت عقود مارس آذار في بورصة يورونكست، ومقرها باريس، 4.75 يورو، أو 1.8%، لتسجل عند التسوية 235.75 يورو (284.62 دولار) للطن.
وفي وقت سابق اليوم، وصلت الأسعار إلى 236.00 يورو، وهو الأعلى منذ مايو 2013، لكنها واجهت مقاومة عند ذلك المستوى.
ولم تكن هناك تعاملات في بورصة شيكاجو للقمح، وهي المؤشر القياسي العالمي، بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
وقالت روسيا يوم الجمعة إنها ستفرض ضريبة على صادرات القمح قدرها 50 يورو للطن من أول مارس إلى الثلاثين من يونيو، وهو ما يرفع ضريبة مبدئية قدرها 25 يورو سيبدأ تطبيقها من 15 فبراير، في أحدث مساعيها لتهدئة أسعار الغذاء المحلية.
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