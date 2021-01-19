تركيا تحظر الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست

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_ فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا حظرا على الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد يوم الثلاثاء.
ويقتضي القانون أن تعين شركات التواصل الاجتماعي ممثلين محليين لها في تركيا. ويقول المنتقدون للقانون إنه سيكمم أفواه المعارضة.
وانضمت شركة فيسبوك يوم الاثنين إلى شركات أخرى في القول إنها ستعين ممثلا لها.
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