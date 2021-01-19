أهم التطبيقات في متجر غوغل وآبل في ٢٠٢١

حصل مؤخراً ازدياد كبير في عدد التطبيقات المتاحة للمستخدمين على الهواتف المحمولة، لدرجة أصبح فيها الخيار صعباً للغاية، ويمكنك الآن أن تجد تطبيقاً في معظم المجالات ولتلبية أغلب الاحتياجات، وطبعا هناك تطبيقات جيدة وتطبيقات غير مفيدة في كل مجال، وترتفع أسهم الشركات التي تقدم تطبيقات ذات جودة عالية للزبائن، وهنا سنستعرض لك بعض التطبيقات واستخداماتها، ويمكنك تجربتها والتقييم بنفسك.

تطبيقات المجال الطبي:

مع حصول الثورة الرقمية فقد ظهرت هناك ثورة في مجال الاستشارات الطبية عن بعد، وهناك الكثير من التطبيقات التي تمكنك من التواصل مع أطباء مختصين لتسألهم عن حالتك المحددة، ومن هذه التطبيقات:

ام دي لايف MD Live

يتيح لا هذا التطبيق استشارة الأطباء المختصين في مجالات عديدة تشمل الصحة النفسية بالإضافة إلى المجالات الأخرى، وهذه الخدمة جيدة عندما لا يكون بإمكانك الوصول إلى طبيبك العام بوقت سريع، وقد لا يتجاوز وقت الانتظار للحصول على استشارة ١٥ دقيقة.

أطباء عند الطلب Doctors on demand

يمكنك التواصل من خلال هذا التطبيق مع عدد كبير من الأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين في الطلب النفسي لسؤالهم عن علاجات مناسبة للحالة التي تمر بها، سواء كان لديك تأمين صحي أم لا، حيث سيوصي لك الطبيب بالعلاج المناسب حسب حالتك الخاصة.

توكسبيس ثيرابي اند كاونلنغ Talkspace therapy and counseling

هذا التطبيق مخصص لخدمة أولئك الذين يحتاجون لاستشارات في مجال الصحة النفسية، وهو عبارة عن خدمة اشتراك تتيح للشخص أن يتواصل مع الأخصائيين حسب حاجته ويحصل على جواب غالباً خلال ذات اليوم خلال أيام الأسبوع.

ويوجد العديد من التطبيقات الأخرى في هذا المجال ومعظم هذه التطبيقات لا تتقاضى أي أجور مقابل استخدام التطبيق ولكنها تتقاضى أجوراً مقابل الاستشارات تماماً مقل العيادات التقليدية، وهذه الخدمة مناسبة خاصة أنها تريح المريض من عناء الذهاب إلى عيادة الطبيب وتوفر له استشارات سريعة ووقت استشارة أقل.

التطبيقات الأخرى غير الطبية التي لاقت رواجاً في متجري آبل وغوغل

سنستعرض هنا أيضاً بعض التطبيقات التي لاقت رواجاً شديداً على كل من متجري آبل ومتجر غوغل بلاي للتطبيقات، ومنها:

انديل Endel: يساعد انديل على التركيز والنوم والراحة، وذلك من خلال أصوات مصممة بطريقة تناسب تفضيلاتك الشخصية، ويلاقي التطبيق رواجاً كبيراً حيث أن معظم تقييمات المستخدمين إيجابية، وحمل عدد كبير من الناس هذا التطبيق من متجر آبل، وهذا يدل على حاجة الناس لحلول في هذا المجال.

لونا Loona وهو تطبيق يساعد الناس على النوم أيضاً لاقى رواجاً كبيراً على الرغم من بعض المشاكل التي واجهها بعض المستخدمين، ويبدو أن هناك عدد لا بأس به من الناس الذين يواجهون مشاكل في النوم مما يفسر رواج هذا التطبيق.

برنامج زوم Zoom للمحادثة عن بعد وإجراء المؤتمرات ومكالمات الفيديو: لا شك أننا سنجد في القائمة برامج عديدة تهدف لمساعدة المستخدمين على التواصل عن بعد خلال وباء كورونا، وكان هذا التطبيق قد ربح جائزة التطبيق الأفضل في العام الماضي ٢٠٢٠ على جهاز الآي باد اللوحي، كما ارتفعت أسهم شركة زوم بشكل كبير في السنة الحالية نظراً للإقبال الشديد عليه، حتى أنه أصبح رمزاً للتواصل عبر الفيديو.

تطبيقات التمارين الرياضية حيث حصل تطبيق wakeout على جائزة أفضل تطبيق في السنة من آبل، وخاصة مع تزايد الإقبال على تطبيقات التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها في المنزل مع زيادة إجراءات الحظر، وطبعا هناك العديد من التطبيقات الأخرى التي يمكن استخدامها في هذا المجال مثل Map my run و fitness buddy وغيرها من التطبيقات التي تساعدك على المواظبة على التمرين بشكل دوري وتراقب وتيرة تمرينك إذا أردت لكي تساعدك على الحفاظ على نشاط مرتفع.

تطبيق TikTok الصيني وهو تطبيق لمشاركة فيديوهات من صنع المستخدمين وهو تطبيق اجتماعي وقد كان موضع جدل شديد بسبب اتهامات ترامب للشركة بأنها تقوم باستخدام البيانات لديها عن المستخدمين لصالح الصين، وبأنه يهدد الأمن القومي الأمريكي، وتك توك هو تطبيق ذو شعبية كبيرة وكان هو وتطبيقات تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك Facebook وانستغرام من أكثر التطبيقات تحميلاً على الهواتف الجوالة، وهذا يشير إلى التوجه الحالي في العالم من ناحية التطبيقات.

تطبيق سناب تشات وهو تطبيق تواصل اجتماعي لمشاركة الفيديوهات القصيرة.

كانت المنافسة في سوق بث المحتوى المرئي والصوتي حامية الوطيس حيث كان تطبيق ديزني + من أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً على جهاز الآي باد ويمكن من خلاله مشاهدة أفلام ومسلسلات ديزني، وطبعاً كان هناك تطبيقات أخرى تم تحميلها بتواتر كبير مثل تطبيق نتفلكس Netflix ويوتيوب Youtube وهي الأكثر شعبية في هذا المجال.

أهم تطبيقات تحفيز الدماغ:

ولابد أيضاً من ذكر بعض تطبيقات تحفيز الدماغ التي تلعب دوراً كبيراً في وقتنا هذا ومن أهمها:

لوموسيتي Lumosity وهو من أول التطبيقات التي تم إطلاقها في هذا المجال حتى أن البعض يسميه تطبيق تحفيز الدماغ الأصلي، ويستخدمه أكثر من ٨٠ مليون شخص حول العالم، ويحوي التطبيق أكثر من ٥٠ لعبة تهدف لتحفيز الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والمرونة والانتباه وحل المشاكل.

ايلايفيت Elevate: والتطبيق يحوي أكثر من ٤٠ لعبة لتقوية مهارات الرياضيات والمحادثة بالإضافة إلى تحفيز الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات.

فت برينز Fit Brains وقد طورت شركة روسيتا ستون هذا التطبيق وهي تقدم دورات تقوية في اللغة، ويحوي أكثر من ٦٠ لعبة صغيرة وأكثر من ٥٠٠ برنامج يمكن تعديلها لملائمة المستخدم.

وبالإضافة لهذه التطبيقات والكثير من التطبيقات التي لم تتسع المقالة لذكرها لا بد من ذكر بعض التغييرات التي قامت بها شركات التكنولوجيا حيث فتحت آبل مجال الانضمام في برنامج الأعمال الصغير لتطوير التطبيقات، وسيخفض البرنامج العمولات إلى ١٥ بالمئة للمطورين المؤهلين الذي لا يزيد دخلهم عن ١ مليون دولار أمريكي، كما أطلقت غوغل الإصدار الأول من ستوديو أندرويد أركتك فوكس.

ومن الصعوبة بمكان تحديد أفضل التطبيقات المتاحة خاصة أن هناك ما يقرب مليون و٨٠٠ الف تطبيق متاح على متجر آبل ومليونان ونصف على متجر غوغل، وتنمو سوق المستخدمين لهذه التطبيقات بشكل مطرد خاصة مع شراء العديد من الناس في الدول النامية للهواتف الذكية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، وفي عام ٢٠١٨ انفق المستهلكون أكثر من مئة مليار دولار بالمجمل على تطبيقات الجوال.

وبالنسبة للبلدان المنتجة فلا زالت الهند الأولى في تطوير التطبيقات الأكثر تحميلاً في العالم، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية وتتبعها البرازيل في المرتبة الثالثة ومن ثم روسيا واندونيسيا والمكسيك وتركيا و اليابان وفيتنام والمملكة المتحدة حسب إحصاءات عام ٢٠١٩.

الملخص:

هناك العديد من التطبيقات الحديثة والقديمة المفيدة للمستخدمين وبعضها مأجور وبعضها بالمجان، ويمكن للمستخدمين أن يجدوا التطبيق الذي يريدونه عن طريق إجراء بحث بسيط على متجري آبل وغوغل، كما ينصح بقراءة تقييمات المستخدمين قبل شراء أي تطبيق بهدف تفادي التطبيقات التي لا تعمل بشكل جيد، وبشكل عام لا زالت تطبيقات التواصل الاجتماعي هي الأكثر انتشاراً وتحميلاً بين الناس، وإن سوق التطبيقات لا زالت تنمو وتحمل الكثير من الإمكانات للمطورين الذي يقدمون تطبيقات تلبي احتياجات الناس بشكل جيد.