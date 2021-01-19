عطاء التعليمية السعودية تستحوذ على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية

وكالات _ أعلنت شركة عطاء التعليمية السعودية عن توقعيها اتفاقية شراكة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم وذلك مقابل حصة عينية تقدم من شركة عطاء و المتمثلة في نقل ملكية أرض لصالح الشركة.

يأتي ذلك بعد أن تمت إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق مكتب استشاري مستقل.

وقالت شركة عطاء التعليمية بأنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداء من الربع الرابع للعام المالي الحالي و المنتهي في 2021-07-31.