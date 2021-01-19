- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت شركة عطاء التعليمية السعودية عن توقعيها اتفاقية شراكة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم وذلك مقابل حصة عينية تقدم من شركة عطاء و المتمثلة في نقل ملكية أرض لصالح الشركة.
يأتي ذلك بعد أن تمت إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق مكتب استشاري مستقل.
وقالت شركة عطاء التعليمية بأنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداء من الربع الرابع للعام المالي الحالي و المنتهي في 2021-07-31.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطاء التعليمية السعودية تستحوذ على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.