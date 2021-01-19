مال وأعمال

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عشش شارع السودان

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عشش شارع السودان، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وشدد وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من هذا المشروع، للبدء فى تسكين المواطنين المستحقين لتلك الوحدات، حيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت 90 ٪.

وخلال الاجتماع، كلف وزير الإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وتجميل المنطقة المحيطة بالمشروع، من أجل ظهور المنطقة بمظهر حضارى، وتوفير بيئة عصرية للمستفيدين من المشروع.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، وموقف تسكين المستحقين للوحدات بها، وكذا استعراض مقترحات المحافظة لتطوير بعض المناطق غير المخططة من أجل الارتقاء بالمستوى الحضارى لمحافظة الجيزة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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