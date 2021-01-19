مصر للأسواق الحرة تحقق 67.2 مليون جنيه أرباح مستقلة خلال 6 أشهر بانخفاض 7.5%

رنا ممدوح _ سجلت شركة مصر للأسواق الحرة تراجعاً في صافي الأرباح المستقلة بنسبة 7.5%، لتصل إلى 67.202 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31ديسمبر الماضي، مقابل 72.643 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت إجمالي إيرادات النشاط وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 353.365 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 403.646 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل الربح لشركة مصر للأسواق الحرة خلال نفس الفترة إلى 91.973 مليون جنيه، مقابل 105.888 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 261.392 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 297.757 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.615 جنيه، مقابل 0.665 جنيه بالفترة المقارنة.