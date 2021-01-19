بنك قطر الوطني يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية

وكالات _ أعلن بنك قطر الوطني QNB تفويض عدة بنوك للترتيب لأول إصدار لسندات بالدولار الأمريكي ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. وأصدر البنك العام الماضي سندات دولارية بقيمة 5.1 مليار دولار موزعة على ثلاثة إصدارات متعددة القيمة و اجال الاستحقاق . وانخفضت أرباح بنك قطر الوطني خلال عام 2020 بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى بـ12 مليار ريال بضغط من تجنيب مخصصات بقيمة 5.8 مليار ريال . وأوص البنك بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 45% من القيمة الاسمية بواقع 0.45 ريال لكل سهم باجمالي 4.2 مليار ريال .

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